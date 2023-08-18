Министра спорта Ульяновской области отправляют в отставку

В пятницу стало известно, что губернатор Ульяновской области Алексей Русских подписал распоряжение об увольнении министра спорта Ульяновской области Рамиля Егорова. Официальных сообщений об этом не было, однако информацию об увольнении подтвердил «Ъ-Волга» заместитель председателя областного правительства Вадим Андреев, сообщивший, что «Рамиль Егоров покидает свой пост с 22 августа. Ротации в органах исполнительной власти — это естественный процесс. Кандидатура преемника, как и предложения по дальнейшему карьерному пути Рамиля Евгеньевича (Егорова. — «Ъ-Волга») будут озвучены позже», ответил вице-премьер. Называть возможные причины отставки министра господин Андреев отказался.

Наблюдатели в телеграм-каналах предполагают, что якобы причиной увольнения могли стать проблемы, связанные с задержкой завершения строительства футбольного манежа (в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография»), однако источник в правительстве региона сказал «Ъ», что, по его данным, господин Егоров будет направлен на другое важное направление работы, связанное со спортом, «и такую возможность губернатор региона уже давно обсуждал с Егоровым». Куда конкретно могут перевести Рамиля Егорова, источник не знает, но отмечает, что более конкретная информация может появиться после 22 августа. Сам министр спорта в пятницу для комментариев был недоступен (в этот день он находился в командировке).

Рамиль Егоров был назначен на пост министра физической культуры и спорта в марте 2020 года. Он окончил УлГПУ с квалификацией «педагог по физической культуре и ОБЖ», а также факультет государственного и муниципального управления ульяновского филиала РАНХиГС. С июля 2015 по январь 2016 года возглавлял спортивный отдел Комитета по делам молодежи, физкультуры и спорта администрации Ульяновска, затем один год был заместителем начальника городского управления физкультуры и спорта, с января 2017 возглавлял ДЮСШ Ленинского района Ульяновска. Кандидат в мастера спорта России по кикбоксингу и рукопашному бою.

Сергей Титов, Ульяновск