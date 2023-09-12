Александр Григорян ушел в отставку с поста главного тренера ПФК «Кубань»

Главного тренера футбольного клуба «Кубань» Александра Григоряна отправили в отставку. Как сообщила пресс-служба команды, контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон.

56-летний Григорян возглавил ФК в мае 2023 года. Под его руководством «Кубань» провела 12 официальных игр, в которых дважды победила, трижды сыграла вничью и семь раз проиграла.

В пресс-службе ФК подчеркнули, что имя нового наставника будет сообщено в ближайшее время.

Договор между Александром Григоряном и клубом изначально действовал до конца прошлого сезона. В последних трех матчах сезона команда смогла выбраться из зоны вылета, и контракт с Григоряном был продлен. Однако нынешний сезон ФК начал с трех поражений подряд. После команде удалось победить астраханский «Волгарь», однако позже краснодарцы потерпели еще три поражения при двух ничьих.

Татьяна Ручкина

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