Ставший фигурантом уголовного дела депутат гордумы заявил о невиновности

Депутат Пермской городской думы Дмитрий Федоров заявил, что возбуждение против него уголовного дела является попыткой подрыва его репутации. Об этом политик сообщил информационному агентству URA.RU.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

«Считаю, что оправдываются те, кто не уверен в своей правоте или пытается что-то скрыть. Мне скрывать нечего, я открытый человек, и у меня есть принципы, которые привили мне с детства. Зачастую люди, чтобы реализовать свои грязные цели, готовы идти по головам и не боятся никакой грязи. Сейчас именно тот случай, когда, используя фальсификацию данных и манипуляции информацией, пытаются продавить свои гнусные дела, сломать и подорвать мою репутацию. Моя совесть чиста перед законом и жителями, партнерами и семьей»,— заявил господин Федоров.

Ранее СУ СКР по Пермскому краю возбудило в отношении депутата уголовное дело. По версии следствия, господин Федоров фальсифицировал собрание участников ООО «Западно-Уральская транспортная компания». Согласно документам о его проведении, Дмитрий Федоров был назначен директором общества, затем эта информация была передана регистрирующим органам. Фактически, как установил Арбитражный суд Пермского края, никакого собрания не проводилось. По данным «Ъ-Прикамье», заявление в правоохранительные органы написал бывший бизнес-партнер господина Федорова Артем Быстров.

Дмитрий Федоров родился в 1981 году в Перми. Окончил филиал юридического института МВД, является участником боевых действий. Защитил кандидатскую диссертацию на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Депутатом гордумы господин Федоров впервые был избран в 2016 году, сейчас он представляет партию «Справедливая Россия — За правду». Входит в состав комитета «Городское хозяйство», а также комитета по инвестициям и управлению муниципальными ресурсами.