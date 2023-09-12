Ставший фигурантом уголовного дела депутат гордумы заявил о невиновности

Депутат Пермской городской думы Дмитрий Федоров заявил, что возбуждение против него уголовного дела является попыткой подрыва его репутации. Об этом политик сообщил информационному агентству URA.RU.
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«Считаю, что оправдываются те, кто не уверен в своей правоте или пытается что-то скрыть. Мне скрывать нечего, я открытый человек, и у меня есть принципы, которые привили мне с детства. Зачастую люди, чтобы реализовать свои грязные цели, готовы идти по головам и не боятся никакой грязи. Сейчас именно тот случай, когда, используя фальсификацию данных и манипуляции информацией, пытаются продавить свои гнусные дела, сломать и подорвать мою репутацию. Моя совесть чиста перед законом и жителями, партнерами и семьей»,— заявил господин Федоров.
Ранее СУ СКР по Пермскому краю возбудило в отношении депутата уголовное дело. По версии следствия, господин Федоров фальсифицировал собрание участников ООО «Западно-Уральская транспортная компания». Согласно документам о его проведении, Дмитрий Федоров был назначен директором общества, затем эта информация была передана регистрирующим органам. Фактически, как установил Арбитражный суд Пермского края, никакого собрания не проводилось. По данным «Ъ-Прикамье», заявление в правоохранительные органы написал бывший бизнес-партнер господина Федорова Артем Быстров.
Дмитрий Федоров родился в 1981 году в Перми. Окончил филиал юридического института МВД, является участником боевых действий. Защитил кандидатскую диссертацию на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Депутатом гордумы господин Федоров впервые был избран в 2016 году, сейчас он представляет партию «Справедливая Россия — За правду». Входит в состав комитета «Городское хозяйство», а также комитета по инвестициям и управлению муниципальными ресурсами.