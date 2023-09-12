Ресторатор Зарьков: никакие проверки ФСБ у нас не проводила и не проводит

Ресторатор Борис Зарькова рассказал «Ъ», что распространенная информация о проверках в ресторанах его сети White Rabbit Family не соответствует действительности. Ранее ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что рестораны подверглись проверке со стороны ФСБ по делу о незаконном сбыте краба. Агентство писало, что информацию о проверках подтвердил сам господин Зарьков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рестораторы Ирина Зарькова и Борис Зарьков

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Рестораторы Ирина Зарькова и Борис Зарьков

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Распространенная информация о проверках в ресторанах альянса White Rabbit Family не соответствует действительности. Никакие проверки ФСБ у нас не проводила и не проводит. Нарушений по части закупок краба (и других закупок) никакими правоохранительными органами в сети не выявлялось»,— сообщил господин Зарьков.

По информации источника ТАСС в правоохранительных органах, сеть заведений White Rabbit Family подверглась проверке со стороны ФСБ из-за незаконного сбыта более 8 тонн краба. Для прояснения этих обстоятельств следователи ФСБ допросили генеральных директоров и материально-ответственных лиц ресторанного холдинга. Ущерб по делу, по информации агентства, оценивается в 50 млн руб.