В 2024 году в Соликамске установят речной причал

Краевое минтуризма выделило субсидию на строительство в Соликамске модульного причала в 2024 году. Об этом «В курсе.ру» сообщила начальник отдела по туризму и организации культурно-массовых мероприятий управления культуры Соликамского округа Надежда Осипова.

«В этом году мы уже протестировали этот способ. Планируем, что в следующем году подготовим инфраструктуру и сможем принимать туристов еще и с Камы»,— поделилась госпожа Осипова.

На данный момент из Перми в Соликамск можно добраться только на автобусе, личном транспорте и поезде.

Ранее «Ъ-Прикамье» сообщал, что в Пермском крае на 40% вырос туристический поток речных круизов, в регион пришли крупные федеральные операторы. Краевые власти рассчитывают увеличить рост интереса к путешествиям по Каме с помощью продления маршрута от Перми до Соликамска. Круизные суда в Соликамске планируется швартовать к музею «Сользавод», который имеет выход к Каме.