Заседание Совета директоров Центробанка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 15 сентября 2023 года. О том, какая инфляция в Краснодарском крае сегодня, как растут цены на те или иные товары, и что влияет на этот рост, а также об инфляционных ожиданиях - «Ъ-Кубань» рассказал начальник Южного ГУ Банка России Евгений Эберенц.

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– Какая в настоящее время инфляция в Краснодарском крае? Что сейчас влияет на этот показатель?

– Как и прогнозировал Банк России, после резкого снижения весной сейчас инфляция растет как в целом по стране, так и в отдельных регионах. Так, на Кубани годовая инфляция в июле составила 5,2% после 3,5% месяцем ранее.

Не стоит думать, что сейчас рост цен ускоряет только курс рубля. На это влияет масса факторов. Например, статистический эффект: во второй половине прошлого года цены на многие товары почти не менялись, и эта низкая база несколько искажала реальную картину инфляции весной этого года. Сейчас этот фактор уже в меньшей степени влияет на расчет. Кроме того, растет потребительский спрос, и он опережает возможности предложения. Поэтому ослабление рубля, которое произошло в июле, быстрее отразилось на конечных ценах, особенно – в части импортных товаров.

Сильнее всего это заметно по стоимости фруктов и овощей, техники и электроники, смартфонов, автомобилей. Но нужно смотреть шире, ведь курс влияет не только на те товары, что поставляются нам в уже полностью готовом виде. Например, выросли издержки животноводов на импортные кормовые добавки, оборудование и запчасти. Из-за этого ускорился годовой рост цен на некоторые виды мяса и яйца. Мясо – это сырье для переработчиков, подорожали ингредиенты – подорожали также и мясные полуфабрикаты. А рост цен на продукты привел к увеличению затрат кафе и ресторанов, и годовой рост цен на услуги организаций общественного питания ускорился.

Динамика рубля, которую мы наблюдали в июне-августе, на наш взгляд – последствия происходившего в течение некоторого времени снижения экспорта при росте импорта. Внутренний спрос расширяется, растет и спрос на импорт, а это, в свою очередь, приводит к ослаблению рубля и ускорению инфляции.

Однако курс рубля – не единственный фактор, который влияет на издержки производителей и поставщиков. В частности, на птицефабриках этим летом из-за эпизоотической ситуации активно проводили санобработку, что также потребовало дополнительных затрат. Нарушение налаженных производственных связей, ограничения в сфере международных перевозок – всё это неминуемо сказывается на увеличении себестоимости товаров. Экономика продолжает подстраиваться к новым условиям, а цены – подстраиваются к новой экономике. Сейчас активно идет процесс импортозамещения, бизнес перестраивает логистику и формирует новые производственные цепочки. По мере решения этих проблем рост цен будет стабилизироваться.

– Что отличает наш регион от соседних регионов по ЮФО и СКФО, а также от регионов Центральной России?

– На инфляцию в конкретном регионе влияет целый комплекс факторов. Это структура потребления, неоднородность экономических процессов, транспортная доступность, развитость инфраструктуры, особенности рынка труда, состояние производственной базы и прочее.

Особенности Краснодарского края – это географическое положение, привычки в потреблении, уровень жизни. Например, в расходах среднестатистического жителя Кубани большую, чем в среднем по стране, долю занимают овощи и фрукты (по РФ – 4,2%, по краю – 5,2%), выше расходы на кафе и рестораны (по РФ – 2,3%, по краю – 2,9%). Поэтому более весомое влияние на инфляцию в крае оказывает изменение цен на фрукты и овощи, а также на услуги общепита.

Есть и инфраструктурные особенности. Краснодарский край – один из наиболее привлекательных мест отдыха в стране. Турпоток ежегодно растет, и вслед за ним увеличивается спрос на товары и услуги. Доходы жителей нашего региона – выше средних значений по югу и России в целом (по данным Росстата, во втором квартале 2023 года среднедушевые денежные доходы в Краснодарском крае – 49,3 тыс. руб., в ЮФО – 40,5 тыс. руб., в РФ – 47,8 тыс. руб.). Все это определяет более высокий, чем в среднем по стране, уровень потребительской активности. В результате производителям и поставщикам края легче (чем в других регионах при прочих равных) переносить рост издержек в конечные цены, что приводит к ускорению инфляции.

В то же время несколько сдерживает инфляцию на Кубани высокая конкуренция, особенно на продовольственном рынке (регион лидирует в стране по объемам производства сельхозпродукции) и инвестиционная привлекательность. По данным Росстата, за первое полугодие 2023 года на долю Краснодарского края приходится почти 37% инвестиций ЮФО и более 7% РФ, 310 млрд руб. По обороту розничной торговли мы занимаем первое место в округе. За январь-июль текущего года в Краснодарском крае – 1,271 трлн руб., это 43,6% от совокупного оборота в ЮФО и 4,9% общероссийского оборота. По данным прошлого года, краевая столица входит в топ-3 городов страны по количеству площадей торговых центров на человека. Впереди только Екатеринбург, сопоставимый показатель у Самары.

– По данным коллекторских агентств, Кубань лидирует среди российских регионов по росту ипотечной задолженности. Видите ли вы в этом проблему? Как рост задолженности может сказаться на работе финансовых организаций?

– Да, действительно, на Кубани активно растет ипотечный рынок. За первые семь месяцев этого года жители Кубани получили в ипотеку порядка 167 млрд руб. Объем выдач более чем в два раза превысил показатель такого же периода прошлого года. По данным на 1 августа текущего года, ипотечный кредитный портфель в Краснодарском крае достиг 597 млрд руб. За год показатель вырос почти в 1,5 раза. Это выше среднего значения по стране – в РФ портфель увеличился на 23,4%.

При этом качество ипотечного портфеля на Кубани нас пока не беспокоит – оно остается на стабильно высоком уровне. Доля просрочки, например, даже несколько снизилась – до 0,5% с 0,6% год назад.

Мы видим, что на рынке появляются рискованные продукты и меняем регулирование для банков, чтобы ипотечный портфель и дальше рос качественно, не накапливая риски – как для системы, так и для людей. Поэтому Банк России несколько ужесточил условия, при которых банки могут не применять надбавки по ипотечным кредитам на новостройки.

В частности, с 1 июня по льготным кредитам с господдержкой заемщикам с показателем долговой нагрузки до 60% надбавки могут не применяться, только если первоначальный взнос составляет не менее 20%. Показатель долговой нагрузки – это соотношение платежей по всем кредитам и займам человека (включая тот, который он планирует взять) к его ежемесячным доходам. Первоначальный взнос показывает дисциплинированность заемщика, его способность накапливать деньги и, в конечном счете, обслуживать кредит. Кредиты с низким первоначальным взносом теперь дороже для заемщиков, потому что банкам нужно под них больше создавать резервов на возможные потери. Повторюсь, эти меры направлены прежде всего на то, чтобы снизить риски в ипотечном кредитовании.

Вместе с тем мы полагаем, что выдачу ипотеки на первичку будут поддерживать целевые льготные программы, например, «семейная» и «IT-ипотека» – их параметры были расширены в начале года.

– За первое полугодие 2023 года объем выдачи потребкредитов в Краснодарском крае превысил значение аналогичного периода прошлого года в 1,5 раза. С чем это, по вашему мнению, связано? Не грозит ли такая закредитованность населения Кубани риском неплатежей и снижением уровня жизни граждан?

– Такая динамика связана с постепенным ростом потребительской активности, который наблюдается с апреля. Кроме того, некоторые банки к середине года смягчили отдельные условия кредитования – например, увеличили максимальную сумму кредита, расширили линейку программ. Все это вместе и привело к росту выдачи потребительских кредитов в 1,6 раза – за первые семь месяцев жители Краснодарского края получили в банках около 399 млрд руб., а портфель таких кредитов на 1 августа превысил 590 млрд руб.

При этом последовательное ужесточение Банком России макропруденциальных лимитов с 1 июля и 1 октября может несколько охладить рынок. Так, доля ссуд, по которым показатель долговой нагрузки заемщика более 80% (то есть когда человек тратит свыше 80% доходов на погашение своих обязательств по всем кредитам и займам) не может превышать 20% от общего объема потребкредитов банка за третий квартал 2023 года, 5% – за четвертый квартал. А удельный вес займов сроком более пяти лет не должен быть выше 5% от всех выдач. Меры Банка России будут способствовать снижению закредитованности жителей страны, в том числе кубанцев.

– По данным Южного ГУ Банка России, рост вкладов на Кубани вернулся к высоким темпам конца 2015 года. С чем это, по вашему мнению, связано? Какой это может иметь эффект для уровня жизни в регионе?

– Последний год показал нам динамику роста сбережений жителей региона, какой мы не наблюдали почти восемь лет. Если сравнивать объем привлеченных средств кубанцев на 1 августа этого года и прошлого – он увеличился на 20% и превысил 1,128 трлн руб.

Такая динамика обусловлена в том числе бюджетными выплатами и сохраняющимися комфортными ставками по рублевым вкладам. Так, средняя максимальная ставка десяти банков, привлекающих наибольший объем депозитов граждан страны, в первой декаде августа была 8,2% годовых, во второй декаде – уже 9,2% годовых.

Если говорить об эффекте, который может иметь высокая склонность граждан к сбережениям, то – на краткосрочном горизонте планирования – она может внести дополнительный дезинфляционный вклад в ценовую динамику. То есть, если люди больше откладывают, то они меньше покупают, чем могли бы. А это сдерживает рост цен.

– Какие сегодня можно строить прогнозы относительно роста инфляции в Краснодарском крае?

– Темпы прироста цен сейчас продолжают повышаться. Чтобы вернуть инфляцию к нашей цели – вблизи 4% – в 2024 году, 15 августа на внеочередном заседании Банк России повысил ключевую ставку до 12% годовых.

Регулятор будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков. По прогнозу Банка России, годовая инфляция в целом по стране вернется к 4% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.

Беседовал Дмитрий Михеенко

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