Компания Ferrari анонсировала эксклюзивный суперкар KC23, который будет выпущен в рамках программы Special Projects.
В основу модели легло гоночное купе Ferrari 488 GT3 Evo 2020, для которого разработали полностью новый кузов с подвижными аэродинамическими элементами и новым остеклением. Автомобиль можно трансформировать из шоу-кара с ярким дизайном в модель для трек-дней.
Анонс модели состоялся еще летом 2023 года, но публичный дебют готового автомобиля запланирован на конец года. Стоимость Ferrari KC23, его технические характеристики а также имя клиента, для которого построили автомобиль, не называются.
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