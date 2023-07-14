Ferrari показала уникальное купе KC23

Компания Ferrari показала уникальный спорткар KC23, созданный в единственном экземпляре в рамках программы Special Projects.

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В основу модели легло гоночное купе Ferrari 488 GT3 Evo 2020, для которого разработали полностью новый кузов с подвижными аэродинамическими элементами и новым остеклением. Особенностью модели стал трансформируемый экстерьер — для шоу-заездов предусмотрены спойлер и разноразмерные, 21- и 22-дюймовые колеса, а для гоночной трассы необходимо установить антикрыло и 18-дюймовые диски.

Окрашенный в эксклюзивный цвет Gold Mercury, стилизованный под металлический сплав, суперкар имеет новую светодиодную оптику, дизайн которой вдохновлен виртуальным суперкаром Ferrari Vision Gran Turismo. Интерьер повторяет салон исходного гоночного купе, но дополнительно установлена система кругового обзора и сиденье пассажира.

Стоимость Ferrari KC23, его технические характеристики а также имя клиента, для которого построили автомобиль, не называются. Известно лишь, что работа над суперкаром заняла у специалистов три года. Новинка не имеет допуска на дороги общего пользования и не может участвовать в официальных гоночных сериях.

Максим Вершинин

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