В Башкирии мужчину осудили за поджог полицейского

Кугарчинский межрайонный суд вынес приговор 43-летнему Руслану Давлетбердину. Он признан виновным в применении насилия, опасного для здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей (ч. 2 ст. 318 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

В июле 2022 года в селе Юмагузино Кугарчинского района сотрудник ГИБДД остановил автомобиль ВАЗ-2108 под управлением Руслана Давлетбердина. Водитель отказался пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения, и сотрудник полиции задержал автомобиль. Тогда подсудимый достал из багажника канистру с бензином, облил им инспектора и поджег. Полицейский успел самостоятельно потушить огонь, он получил ожоги рук.

Подсудимый частично признал вину. Суд приговорил его к двум с половиной годам колонии общего режима.

Майя Иванова

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