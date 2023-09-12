В центре Казани закрылся супермаркет «Бахетле»

В Казани в здании ЦУМа закрылся супермаркет «Бахетле». Об этом сообщает «Бизнес Onlinе».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

Супермаркет закрылся временно в связи с реконструкцией самого ТЦ, которая стартует 30 сентября. После открытия торгового центра магазин также возобновит работу.

Данный магазин «Бахетле» стал второй точкой торговой сети, который закрылся за последнее время. В августе прекратил работу магазин на проспекте Ямашева, 71а. Кроме того, в прошлом году прекратили работу магазины «Бахетле» на улице Декабристов 178а, на Сибирском тракте, 4, на улице Тукая, 64., а в начале 2023 года — на улице Зорге, 77. Также на продажу выставлялись супермаркеты на Мамадышском тракте, в Дербышках и на Горьковском шоссе.

"Ъ-Казань"