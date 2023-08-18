В Казани закрылся магазин «Бахетле» на проспекте Ямашева

Еще один магазин «Бахетле» прекратил работу в Казани. Как сообщает «Бизнес Online», речь идет о торговой точке на проспекте Ямашева, 71а.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Соколов, Коммерсантъ Фото: Михаил Соколов, Коммерсантъ

Руководство ГК «Бахетле» планирует сократить количество торговых точек и отремонтировать локации, где есть перспективы развития. «В начале 2023 года ГК „Бахетле“ запустила маркетинговый проект, включающий в себя анализ географических данных и моделей покупательского поведения, на основании которого было принято решение, что один из наших супермаркетов (на ул. Ямашева, 71а) теперь будет работать под брендом другой компании»,— уточнили в пресс-службе компании.

Магазин на Ямашева был открыт в 2004 году. Его площадь составила 3,5 тыс. кв. м, а площадь всего ТЦ — порядка 17 тыс. При этом в начале прошлого года здание выставляли на продажу за 1,3 млрд руб.

В 2022 году в Казани уже прекратили работу магазины «Бахетле» на улице Декабристов 178а, на Сибирском тракте, 4, на улице Тукая, 64., а в начале 2023 года — на улице Зорге, 77. Кроме того, на продажу выставлялись супермаркеты на Мамадышском тракте, в Дербышках и на Горьковском шоссе.

В настоящее время в Казани работают 15 супермаркетов «Бахетле». Еще три функционируют в Москве, и по одному — в Набережных Челнах, Нижнекамске и еще трех городах. Общее количество сотрудников превышает 3,5 тыс. человек.

"Ъ-Казань"