В Екатеринбурге мужчинам начали приходить СМС с призывом вступать в армию

В Екатеринбурге мужчины стали получать сообщения в мессенджеры с призывом вступать в армию РФ, сообщает портал Е1. По данным издания, мужчинам обещают большие выплаты.

Сообщения приходят со следующим текстом: «Будь мужчиной, защищай родину. Служба в СВО по контракту: подъемные — 600 тысяч рублей, зарплата от 355 до 500 тысяч рублей ежемесячно, все меры социальной поддержки военнослужащим, льготы, пособия, выплаты семьям. Оформление по прибытии в Москву для всех регионов РФ». При этом, по данным издания, условия, которые обещают в рассылке, действуют только для добровольцев с пропиской в Московской области. В каждом регионе существуют свои условия.

Напомним, президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции (СВО) на Украине 24 февраля 2022 года. Тогда он заявил, что целью операции является «демилитаризация» и «денацификация» соседнего государства.

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