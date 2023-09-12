Суд подтвердил законность штрафа «Яндексу» за рекламу в Удмуртии

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд подтвердил законность штрафов, назначенного компаниям «Яндекс» и «Медлайт» за распространение рекламы без лицензии в Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба регионального УФАС России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Напомним, в поисковой системе «Яндекса» жители ряда городов Удмуртии встречали рекламу, в которой предлагались медицинские услуги врача-нарколога с выездом на дом. Однако медицинская организация «Медлайт» имела лицензию, вести деятельность только в Воронеже.

Закон запрещает распространять рекламу товара, на производство и реализацию которых требуется получение лицензии. Компания «Медлайт» в свою очередь не могла на законных основаниях оказывать услуги в городах Удмуртии. «Яндекс» и медицинская компания заплатят административные штрафы за нарушение закона.