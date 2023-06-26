В Удмуртии компанию «Яндекс» оштрафовали за показ рекламы медицинской компании без лицензии в регионе

Суд в Удмуртии оштрафовал ООО «Яндекс» на 100 тыс. руб. за размещение рекламы компании, не имевшей лицензии на осуществление медицинской деятельности в регионе. Об этом сообщает пресс-служба Удмуртского УФАС России.

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Причиной проверки стала информация, размещенная в поисковой системе. «По запросу "вывод из запоя Ижевск" была размещена рекламная информация следующего содержания: "Нарколог на дом! Срочно! Выезд за 5 минут!"»,— сказано в сообщении.

Согласно данным сайта, услуги оказывало ООО «Медлайт» на основании лицензии, выданной Департаментом здравоохранения Воронежской области. Однако рекламодатель использовал для географического таргетинга Ижевск, Воткинск и Сарапул, что нарушало закон о рекламе.

ООО «Яндекс» в данном случае выступало как рекламораспространитель, за что было привлечено к административной ответственности в виде штрафа. Компания с данным решением не согласилась и обжаловала постановление в Арбитражном суде Удмуртии. Однако суд поддержал позицию Удмуртского УФАС России, отказав организации в удовлетворении требований.