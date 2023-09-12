Облсуд оставил под стражей челябинца, обвиняемого в аферах на 20 млн рублей

Челябинский областной суд оставил без изменения меру пресечения бывшему сотруднику ГИБДД Сергею Алексееву, обвиняемому в крупном мошенничестве. С 11 август по решению Копейского городского суда он находится под стражей, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

По данным следствия, 37-летний челябинец похитил у жителей региона не менее 20 млн руб. под видом реализации бытовой техники. Ему предъявлено обвинение по ч. 1-3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). При заключении под стражу суд первой инстанции принял во внимание, что обвиняемый по месту регистрации не живет, постоянного легального источника дохода не имеет. Более того, преступления он совершил, находясь под подпиской о невыезде будучи обвиняемым по аналогичному уголовному делу, которое сейчас рассматривает Тракторозаводский районный суд.

Тем не менее сторона защиты в апелляции настаивала на избрании более мягкой меры пресечения. Но областной суд с учетом позиции прокурора отклонил доводы жалобы и оставил постановление суда первой инстанции без изменения.

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