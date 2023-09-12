Стоимость строительства поликлиники на Гайве уменьшилась на 32 млн рублей

Победителем конкурса на выполнение работ по строительству поликлиники в Орджоникидзевском районе Перми признано ООО «Парма». При максимальной цене контракта в 587 млн руб. компания оценила свою работу в 555,5 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Новую поликлинику построят в микрорайоне Гайва на ул. Писарева, 56. Площадь земельного участка, на котором построят объект, составляет 44,5 тыс. кв. м. К работам требуется приступить 18 октября 2024 года, завершить — 30 мая 2026 года.

Медицинское учреждение будет рассчитано на 200 посещений в смену, с женской консультацией на 68 посещений в смену и дневным стационаром на пять коек.