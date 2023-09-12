В Шакше построят новое здание музыкальной школы и пристрой к больнице

Администрация Уфы утвердила проекты планировки и межевания территории квартала «Шакша-2А», ограниченного Мелеузовской, Гвардейской, Байконурской и проектируемыми улицами площадью 41,3 га, следует из постановления мэрии.

На территории расположены многоэтажные и индивидуальные жилые дома общей площадью 134,6 тыс. кв. м, спортивная школа 28, школа 131, Башкирская гимназия 122, поликлиника и дневной стационар ГКБ 13, детский сад 274 и детская музыкальная школа 15.

Проектом предлагается построить трехэтажный пристрой и хозяйственный корпус ГКБ 13, снести существующий корпус музыкальной школы и возвести новый, трехэтажный, а также хозяйственный корпус, реконструировать магазин, увеличить площадь земельного участка Башкирской гимназии с 0,54 га до 1,39 га.

Всего в квартале планируется снести здания общей площадью 17,7 тыс. кв. м, в том числе двухэтажные жилые дома общей площадью 1,1 тыс. кв. м и индивидуальные жилые дома площадью 2,8 тыс. кв. м (убыль жилого фонда составит 109 человек), а также общественные здания и хозяйственные постройки общей площадью 13,8 тыс. кв. м.

Майя Иванова

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