В трех регионах Сибири установлен критически низкий уровень воды в реках

В реках Новосибирской области зафиксирован низкий уровень воды в реках. Аналогичная ситуация складывается в Алтайском и Красноярском крае.

«В Коми на реках Вычегде, Печоре, Усе уровень воды ниже неблагоприятно низких отметок, то есть здесь большие сложности с судоходством. В Кировской области, Башкортостане, Дагестане, Ханты-Мансийском, Ямало-Ненецком автономном округах и Якутии уровень воды ниже опасно низкой отметки, — заявил руководитель Гидрометцентра РФ (цитата по ТАСС).

По словам специалиста, изменить ситуацию помогут только обильные осадки или морозы, благодаря которым замерзнут водоемы.

Противоположная ситуация складывается в Дальневосточном федеральном округе, где уровень воды повышен. В Приморском и Хабаровском краях он превышает неблагоприятную отметку, а местами — опасную. Превышение уровня воды также фиксируют в Бурятии.

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Александр Киселев