Полицейский борец с коррупцией в Приамурье осужден на 9 лет за взятки

Благовещенский горсуд в понедельник, 11 сентября, признал виновным в коррупции бывшего начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Амурской области Романа Хромченко. За покушение на взятку за незаконное бездействие и получение взятки в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30 п. «в» ч. 5 ст. 290, ч. 6 ст. 290 УК РФ) он приговорен к девяти годам колонии строгого режима со штрафом 5 млн руб. Также осужденный лишен права занимать должности на госслужбе в системе правоохранительных органов в течение шести лет, лишен звания полковника полиции, сообщили «Ъ» в суде.

Согласно материалам дела и приговору, в 2017 году глава антикоррупционного управления УМВД Роман Хромченко получил материалы проверки Роспотребнадзора с данными о нарушении индивидуальным предпринимателем маркировки меховых изделий. Через своего подчиненного, проводившего доследственную проверку, он затребовал с ИП 500 тыс. руб. ежемесячно за обеспечение беспроблемной работы с отсутствием проверок со стороны УЭБ и ПК. Предприниматель отказала, после чего Роман Хромченко инициировал проверки в одной из ее торговых точек, откуда сотрудники управления изъяли свыше 100 меховых изделий. Владелица мехового бизнеса обратилась в СМИ и в СУ СК РФ по Амурской области.

Еще один эпизод уголовного дела связан с руководителем муниципального учреждения ГУКС Татьяной Соболевой и имел место в 2020 году. Директор ГУКС, сама позже обвиненная в преступлении, требовала взятку у руководителя стройкомпании за заключение договоров подряда и подписание документов на оплату работ. Тот довел информацию до Романа Хромченко. А полицейский запросил с него 1,2 млн руб. за организацию оперативно-розыскных мероприятий по факту получения директором МУ «ГУКС» взятки. Строитель согласился и передал ему первый транш в 200 тыс. руб. В отношении директора МУ было возбуждено уголовное дело, и Роман Хромченко потребовал у руководителя стройкомпании еще 1 млн руб., но тот отказался.

В январе 2022 года Роман Хромченко был уволен из органов внутренних дел. С февраля 2022 года он находился под стражей. В суде он вину не признал. Приговор, вероятно, будет обжалован.

Анна Яшина, Благовещенск