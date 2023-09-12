«Росатом» договорился о тиражировании модели проекта «Аккую» в ряде стран

Генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев сообщил, что госкорпорация договорилась с несколькими странами о тиражировании в них модели проекта АЭС «Аккую» в Турции. Модель предполагает, что застройщик владеет электростанцией и продает электроэнергию с нее заказчику.

«Турецкий проект "Аккую" — типичный проект, когда мы строим, эксплуатируем и продуктом является не атомная станция, а электроэнергия. И сейчас с рядом стран есть соответствующие договоренности о тиражировании этого подхода»,— сказал господин Лихачев в рамках Восточного экономического форума (цитата по «РИА Новости»). О каких странах идет речь, он не уточнил.

«Аккую» станет первой атомной электростанцией в Турции и будет состоять из четырех энергоблоков, мощность каждого составит 1,2 тыс. МВт. Создание проекта полностью финансируется российской стороной: госкорпорация «Росатом» владеет 100% долей в проекте, стоимость которого оценивают в $20 млрд.

Ранее стало известно, что «Росатом» разработал возможную схему финансирования строительства второй АЭС на 4,8 ГВт в Турции. Госкорпорация может использовать для строительства выручку от продажи электроэнергии с АЭС «Аккую».

Подробнее — в материале «Ъ» «Такую, как ''Аккую''»

Лусине Баласян