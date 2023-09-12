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Коммерсантъ FM
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МИД РФ исключил отказ от расчетов с Индией в нацвалютах из-за зависших рупий

Россия продолжит расчеты с Индией в национальных валютах, сообщил замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко. По его словам, индийская сторона заверила, что предложит различные варианты решения проблем с зависшими на счетах российских компаний рупиями.

«В таком разрезе вопрос не стоял. Мы намереваемся и дальше использовать расчеты в национальных валютах»,— сказал господин Руденко журналистам на полях Восточного экономического форума, отвечая на вопрос о возможном отказе от использования нацвалют (цитата по «Интерфаксу»).

По его словам, инвестиции, как вариант решения проблем с зависшими в Индии рупиями на счетах российских компаний, одно из возможных направлений. «Есть и другие варианты использования этой рупийной массы»,— отметил Андрей Руденко.

10 сентября после окончания саммита G20 министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что власти Индии предложат России области, в которые можно инвестировать застрявшие на счетах миллиарды рупий.

По данным Bloomberg, на банковских счетах российских компаний в Индии накапливается до $1 млрд рупий ежемесячно. Операции с национальной валютой в Индии ограничены, в связи с этим российские компании не могут использовать эти средства.

Лусине Баласян

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