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Коммерсантъ FM
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Поля Погба временно отстранили из-за положительного допинг-теста

Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба временно отстранен от матчей из-за положительного результата допинг-теста. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление Национального антидопингового трибунала Италии.

В заявлении утверждается, что в допинг-пробе футболиста обнаружили «неэндогенные метаболиты тестостерона», которые свидетельствуют о внешнем происхождении соединений.

Как отмечает Reuters, результаты касаются пробы «А». Если результаты пробы «Б» окажутся аналогичными, Поль Погба может быть отстранен на четыре года.

30-летний Поль Погба побеждал на чемпионате мира в России и в Лиге наций, получил серебро Евро-2016. Он перешел в «Ювентус» из клуба «Манчестер Юнайтед» в июле 2022 года. В прошлом сезоне он сыграл в составе команды всего десять матчей из-за травм. В текущем сезоне он дважды выходил на замену.

Лусине Баласян

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