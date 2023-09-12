Чиновники взялись за утробу

Власти Татарстана намерены добиться, чтобы не менее 15% женщин, планирующих сделать аборт, отказались от этого решения. Об этом говорится в утвержденном правительством республики плане мероприятий по реализации «Национальной стратегии действий в интересах женщин». Сейчас, по данным министерства здравоохранения республики, от намерения прервать беременность отказываются 12% пациенток.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Власти Татарстана хотят добиться увеличения количества женщин, которые обратились за медицинской услугой по прерыванию беременности, но затем передумали делать аборт. Это предусматривает план мероприятий по реализации в Татарстане «Национальной стратегии действий в интересах женщин». Согласно документу, который утвердил премьер-министр республики Алексей Песошин, к 2025 году доля женщин, принявших решение не прерывать беременность, должна достигнуть 15%.

Как сообщили «Ъ» в министерстве здравоохранения Татарстана, сейчас в республике около 12% пациенток после доабортного консультирования отказываются от прерывания беременности. Абсолютное число абортов за три года снизилось на 10,2% и составило в 2022 году 11,3 тыс. (в 2020 году было 12,6 тыс.).

Напомним, что, согласно федеральному законодательству, искусственное прерывание по желанию женщины проводится при сроке беременности до двенадцати недель. При этом существует обязательный «период тишины» — время от первого приема акушера-гинеколога до аборта. При сроке беременности меньше 11 недель аборт запрещено делать в течение семи дней после обращения в клинику. При сроке беременности больше 11 недель, женщине дают обдумать свое решение в течение 48 часов.

В этот период с женщиной работают психологи и социальные работники. По данным Минздрава Татарстана, беременную «направляют в кабинет психологической помощи для проведения консультирования, мотивационного анкетирования». «У нее есть возможность обсудить проблемы с психологом, социальным работником, юристом, другими специалистами. Пациентке рассказывают о возможных осложнениях после процедуры, путях решения ее проблем»,— отметили в министерстве.

Согласно плану реализации национальной стратегии, в Татарстане хотят «усилить роль кризисных центров по сопровождению беременности». Беременных, пожелавших сделать аборт, будут информировать «о доступных федеральных и региональных мерах поддержки». Женщинам будут предлагать «адресную помощь» и «индивидуальное сопровождение до момента родов».

Также план Кабмина предусматривает создание в Татарстане «школы репродуктивного здоровья» на базе Детской республиканской клинической больницы. Будет проводиться «мотивационное анкетирование всех женщин», решивших сделать аборт. В работу врачей женских консультаций планируется внедрить «речевые модули для создания у женщин положительных установок на рождение детей».

В плане есть и иные меры по сохранению здоровья женщин всех возрастов, повышению роли женщин в обществе и улучшению качества их жизни.

Координировать работу властей по реализации плана будет специальный совет, который, по распоряжению Кабмина, возглавила вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева. Ее заместителем стала замминистра труда, занятости и социальной защиты Юлия Абдреева, а ответственным секретарем совета назначена начальник отдела координации и контроля Минтруда республики Ольга Устина.

Всего в координационный совет вошли 23 человека. В их числе первый заместитель министра здравоохранения Альмир Абашев, замминистра образования и науки Татарстана Алсу Асадуллина, глава комитета Госсовета по социальной политике Светлана Захарова, уполномоченный по правам человека в регионе Сария Сабурская, детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец, председатель Общественной палаты республики Зиля Валеева, глава отделения Союза пенсионеров Любовь Мишина, руководитель Научно-исследовательского центра семьи и демографии Чулпан Ильдарханова, глава регионального штаба Комитета семей воинов Отечества Ангелина Галимова.

Власти в Татарстане в последнее время озабочены трендом снижения рождаемости. В июне этого года была принята программа, согласно которой в 2025 году должно родиться более 35 тыс. детей. Снижение числа абортов у женщин репродуктивного возраста называется в программе «одним из потенциалов повышения рождаемости». Власти надеются, что врачи смогут отговорить хотя бы часть женщин от абортов, а доля женщин, у которых нет детей, сократится через пару лет с 30% до 27%.

В министерстве здравоохранения считают, что в частных клиниках Татарстана, где делают аборты, не всегда соблюдают процедуру доабортного консультирования. В начале августа 2023 года руководителей медучреждений чиновники собирали на совещание «по вопросу проведения абортов в коммерческих медицинских клиниках в республике». «По итогам встречи клиники республики одна за другой убирают из перечня услуг прерывание беременности»,— рассказывала ранее детский омбудсмен Ирина Волынец.

В итоге, по данным Минздрава Татарстана, к сентябрю 2023 года от лицензий на проведение абортов отказалось около трети коммерческих клиник, которые ранее оказывали такие услуги. Госпожа Волынец предложила стимулировать отказ от проведения абортов, компенсируя частным клиникам выпадающие в связи с этим доходы.

Кирилл Антонов