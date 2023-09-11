Кандидаты "Единой России" победили на довыборах депутатов Тюменской облдумы

На довыборах депутатов Тюменской областной думы победили кандидаты от «Единой России» — Андрей Лазарев, набравший 46,39% голосов, и Николай Савченко, получивший 44,54% голосов. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Выборы в тюменскую облдуму седьмого созыва проходили по двум одномандатным округам. По Калининскому избирательному округу №19 победил Андрей Лазарев, набрав 24 906 голосов. На место также претендовали Андрей Афанасьев (КПКР), Станислав Зыков (ЛДПР), Александр Мельников (КПРФ) и Сергей Морев («Справедливая Россия — За правду»).

Николай Савченко получил 16 692 голоса на выборах по Восточному избирательному округу №20. Кроме него избирались Александр Жуков (КПРФ), Иван Мащенко (КПКР), Руслан Сабиров (ЛДПР) и Георгий Эргемлидзе («Справедливая Россия — За правду»).

Депутатов облдумы выбирали взамен Николая Руссу и Сергея Романова, досрочно сложивших полномочия.

Ева Коршунова

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте