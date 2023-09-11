Дело об откатах в АО «Транснефть-Верхняя Волга» могут вернуть в прокуратуру

Нижегородский райсуд может вернуть на доследование уголовное дело в отношении бывшего гендиректора АО «Транснефть — Верхняя Волга» Юрия Левина. Ему инкриминировали получение взяток от подрядчиков в 2013–2021 годах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Обвинение полагает, что топ-менеджер через своих подчиненных получил 59,4 млн руб. за покровительство определенным компаниям и их победы в аукционах. Юрий Левин не признал вину, а его защита полагает, что директора оговорил его бывший заместитель по строительству. Уголовное дело зама также поступило в суд, однако в нем обнаружились серьезные противоречия с обвинением Юрия Левина, которое к тому же было не конкретизировано. Подробности в заметке «Взятки не совпали по месту и времени».