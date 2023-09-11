Проживающим в Литве белорусам выдадут паспорта иностранцев

Гражданам Белоруссии, которые живут на территории Литвы и не могут получить документы из-за введенных белорусскими властями ограничений, выдадут специальные паспорта иностранца. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Литвы Арнольдас Абрамавичюс, передает Associated Press (AP).
Арнольдас Абрамавичюс
Фото: Axel Oeberg / Government of Swedish Offices
«Паспорт иностранца действителен более одного года, но этот срок может быть и увеличен, если парламент продлит его»,— сказал господин Абрамавичюс. Такие паспорта будут выдавать белорусам, у которых есть право на проживание в Литве, но нет паспорта гражданина республики. Документ позволит пересекать литовскую границу в обе стороны.
В пресс-службе президента Белоруссии 4 сентября сообщили, что Александр Лукашенко подписал указ «О порядке выдачи документов и совершения действий». Теперь белорусские учреждения за границей больше не могут выдавать паспорта и для их получения, обмена или продления необходимо приезжать в страну.
Согласно данным, которые приводит AP, в Литве проживает около 58 тыс. белорусов, в том числе бывшая кандидат в президенты страны Светлана Тихановская. 7 сентября она призвала соотечественников не паниковать и заявила, что ее штаб разрабатывает официальный документ, который станет альтернативой нынешнему паспорту.
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