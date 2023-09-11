Проживающим в Литве белорусам выдадут паспорта иностранцев

Гражданам Белоруссии, которые живут на территории Литвы и не могут получить документы из-за введенных белорусскими властями ограничений, выдадут специальные паспорта иностранца. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Литвы Арнольдас Абрамавичюс, передает Associated Press (AP).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Арнольдас Абрамавичюс

Фото: Axel Oeberg / Government of Swedish Offices Арнольдас Абрамавичюс

Фото: Axel Oeberg / Government of Swedish Offices

«Паспорт иностранца действителен более одного года, но этот срок может быть и увеличен, если парламент продлит его»,— сказал господин Абрамавичюс. Такие паспорта будут выдавать белорусам, у которых есть право на проживание в Литве, но нет паспорта гражданина республики. Документ позволит пересекать литовскую границу в обе стороны.

В пресс-службе президента Белоруссии 4 сентября сообщили, что Александр Лукашенко подписал указ «О порядке выдачи документов и совершения действий». Теперь белорусские учреждения за границей больше не могут выдавать паспорта и для их получения, обмена или продления необходимо приезжать в страну.

Согласно данным, которые приводит AP, в Литве проживает около 58 тыс. белорусов, в том числе бывшая кандидат в президенты страны Светлана Тихановская. 7 сентября она призвала соотечественников не паниковать и заявила, что ее штаб разрабатывает официальный документ, который станет альтернативой нынешнему паспорту.

Подробнее — в тексте «Ъ» «Паспортный стоп».

Петр Бузлаев