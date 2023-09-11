В Сочи начали проверку по факту аварии, в которой пострадал ребенок

В Сочи начали проверку по факту аварии, при которой пострадал ребенок. Об этом сообщила пресс-служба УВД Сочи ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По данным ведомства, на улице Армавирской 12-летний мальчик выехал на велосипеде из двора жилого дома на проезжую часть, в результате чего врезался в двигавшийся по ней автомобиль Toyota.

«В результате ДТП подросток был госпитализирован»,— говорится в сообщении.

В настоящее время полицейские выясняют причины и обстоятельства произошедшего ДТП.

Анастасия Донскова

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