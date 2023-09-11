ПСБ обсудил инвестиции в страны Азиатско-Тихоокеанского региона в рамках панельной дискуссии «Азия без иллюзий: торговля, инвестиции и перспективы» на площадке VIII Восточного экономического форума. Как заявила старший вице-президент, директор по внешним связям ПСБ Вера Подгузова, российские внешнеторговые отношения направлены в сторону стран Азиатско-Тихоокеанского региона, который становится альтернативным рынком для развития торговли и российских инвестиций. Это в первую очередь Китай, ведущий политику открытости, в том числе в сфере инвестиций и финансов. В дискуссии участвовали представители крупнейших российских производственных и промышленных компаний и инвестфонды.

Правительство Амурской области и МКБ на полях Восточного экономического форума подписали соглашение о сотрудничестве. Оно включает ряд направлений для совместной работы, в частности, развитие современных банковских технологий на территории области, включая отдаленные и северные районы, поддержку технической модернизации предприятий и создание благоприятных условий для работы предпринимателей малого и среднего бизнеса в регионе. «МКБ принимает активное участие в реализации проектов, которые важны жителям и компаниям на Дальнем Востоке. Мы открываем офис в Благовещенске, чтобы быть ближе к клиентам этого региона»,— рассказал заместитель председателя правления МКБ Максим Коржов.

Пассажиропоток группы «Аэрофлот» в августе вырос на 7,5% год к году, до 5,2 млн человек. В компании рост объяснили продолжающимся развитием маршрутной сети группы. Объем перевозок на внутренних линиях превышает исторические уровни: перевезено 4,3 млн пассажиров, что выше показателя августа 2019 года на 20,1% и сопоставимо с августом 2022-го.