Суд в Петербурге зарегистрировал административное дело об отравлении едой Greenbox

Приморский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал административное дело по ст.6.6 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения) в отношении АО «Грин Бокс». Об этом вечером 11 сентября сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

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Сети вменяются такие нарушения как некачественная уборка, тараканы и мухи, отсутствие маркировки и бактерицидного оборудования в цехах упаковки, доставка продукции в грязной таре и так далее.

В самой компании по этому поводу заявили, что проводят собственное служебное расследование, по итогам обязуются принять «все необходимые меры для устранения в кратчайший срок», уточняется в сообщении пресс-службы судов.

К производству материалы пока не приняты, но переданы судье.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что количество случаев отравления продукцией Greenbox, приобретенной посредством сервиса «Самокат» в Петербурге, тем временем, увеличилось до 248. У пострадавших, среди которых двое детей, диагностирована острая кишечная инфекция (ОКИ). Кроме этого, по результатам лабораторных исследований, у 28 заболевших выявлена сальмонелла.

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