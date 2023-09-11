В Петербурге откроется образовательный коворкинг «Школы Бенуа» и компании Page

Сеть коворкингов и гибких офисов Page совместно со «Школой Бенуа» откроют в Санкт-Петербурге образовательный коворкинг Benua Campus Page для детей и взрослых. Как сообщили «Ъ-СПб» в пресс-службе компании, такой формат позволит всем резидентам создавать новые проекты и находить партнеров.

Коворкинг разместится по адресу: Тихорецкий проспект, 17. В трехэтажном здании будут доступны офисы, места в опенспейс, лаундж-зоны, кухня, переговорные комнаты и конференц-залы. Всего — 167 рабочих мест. Резидентами Benua Campus Page смогут стать преподаватели, школы и студии, индивидуальные предприниматели, команды из сфер бизнеса, желающие развиваться в образовательной среде.

«Для компаний и профессионалов в области образования, включая педагогов, тренеров, учителей и методистов, будет создана среда, где они смогут объединяться, обмениваться опытом и воплощать свои образовательные идеи, а доступ к маркетинговым и административным ресурсам сети Page и "Школы Бенуа" позволит им увеличить количество клиентов и сосредоточиться на содержательной работе и развитии»,— рассказал директор «Школы Бенуа» Кристина Ха.

Отмечается, что стоимость рабочего места в образовательном коворкинге составит от 11 500 руб. в месяц, однако на старте предусмотрены скидки до 50%. Открытие запланировано на ноябрь текущего года. Инвестиции в создание проекта составят порядка 300 млн руб.

«Ъ-СПб» писал, что в конце мая еще один новый коворкинг Page открылся вместо премиального фитнес-клуба Fit Fashion в ТЦ Vanity Opera на Казанской улице.

Андрей Кучеров

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте