Премиальный фитнес-клуб в Петербурге перепрофилировался в коворкинг

В торговом центре Петербурга Vanity Opera на Казанской улице открылся коворкинг сети Page вместо премиального фитнес-клуба Fit Fashion. Офисная площадь коворкинга увеличилась в 10 раз, пишет 31 мая РБК-Петербург.

По данным издания, перепрофилирование произошло из-за падения посещаемости фитнес-центра в период пандемии COVID-19. Эксперты утверждают, что смена деятельности в будущем может стать новым трендом.

Рабочее помещение увеличилось с 300 до 3 тыс. кв. м. Фитнес-клуб в это время занимает 500 кв. м. Количество рабочих мест в коворкинге составит 335 единиц. По словам генерального директора «Коворкинг на Казанской», площадь была сдана полностью за месяц и не смогла вместить всех желающих. Затраты на ремонтные работы составили 180 млн руб.

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