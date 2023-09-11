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Болельщики назвали Кордобу лучшим футболистом «Краснодара» в начале сезона

Болельщики назвали нападающего Джона Кордобу лучшим игроком «Краснодара» июле-августе сезона 2023 года. Об этом сообщила пресс-служба футбольного клуба.

Фото: Пресс-служба ФК «Краснодар»

Фото: Пресс-служба ФК «Краснодар»

По итогам опроса колумбийский футболист набрал 24,42% голосов. На втором месте парагвайский защитник «быков» Жуниор Алонсо (20,24%), на третьем — полузащитник Александр Черников (19%).

Ранее лучшим игроком сезона 2022-2023 года по версии болельщиков стал полузащитник Эдуард Сперцян.

Анастасия Донскова

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