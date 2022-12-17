Эдуард Сперцян стал лучшим игроком ФК «Краснодар» по версии болельщиков

Болельщики клуба считают Эдуарда Сперцяна лучшим игроком первой части сезона. За полузащитника «быков» проголосовало 22,42% респондентов, сообщает пресс-служба «Краснодара».

Футболист забил девять голов и сделал шесть результативных передач в Премьер-лиге, еще один мяч он забил в Кубке. По результатам опроса болельщиков в августе Эдуард Сперцян также был признан лучшим игроком.

Второе место по версии болельщиков занимает вратарь Матвей Сафонов (14,09% голосов), третье — полузащитник Ильзат Ахметов (10,89%).

Опрос болельщиков проводился на официальном сайте ФК «Краснодар». В нем приняли участие 976 человек.

Андрей Ульченко

Читайте нас в Telegram