Противоположности сходятся? А вот и нет!

Команда исследователей из Университета Колорадо (город Боулдер) проанализировала 200 работ, участниками которых стали миллионы пар. Ученые смотрели на самые разные склонности — от политических пристрастий до отношения к алкоголю — и пришли к разочаровывающему выводу: всего 3% людей с разными взглядами или вкусами способны жить вместе долго и счастливо.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

Работу колорадские ученые проделали титаническую: первая публикация, из которой они извлекли необходимые сведения, датирована 1903 годом, последняя — нынешним. Помимо анализа чужих работ они провели и собственную, на основе открытых данных британской базы историй болезни. Для корректного рассмотрения темы исследования они выявили более полутора сотен видов склонностей и убеждений, среди которых политические взгляды, вера в Бога (или богов), образовательный уровень, показатели IQ, а также совсем простые человеческие черты вроде отношения к пьянству и курению. Корреляция, то есть близость взглядов у пары, оказалась очень высокой, до 89%.

Отдельно проверялись отношения и на главные пять личностных характеристик, а именно: экстравертность /интравертность, открытость /закрытость, конфликтность /соглашательство, добросовестность /беспечность, невротизм /хладнокровие. Корреляция оказалась примерно на десять процентных пунктов ниже, чем в случае с религиозными убеждениями или пьянством, но все равно очень высокая.

Нашлись, разумеется, и такие противоположности, которые действительно сходятся: например, судя по британской базе историй болезни, «жаворонки» и «совы» охотно живут друг с другом.

Объяснения всему этому массиву неожиданных сведений пока нет, но хорошо уже то, что удалось их зафиксировать: теперь можно будет заниматься этим вопросом. Но другой вопрос важен не менее: откуда вообще взялась идея, что противоположности сходятся? В научном мире, по мнению колорадских ученых, ее автором был Роберт Фрэнсис Уинч, написавший на эту тему в середине 1950-х годов работу. Но вообще-то, это просто так называемая народная мудрость, не имеющая под собой оснований, проявление зависти людей к непонятно мирной и счастливой жизни отдельных супружеских пар.

Авторы исследования подчеркивают, что их выводы совершенно не означают, что люди разных или противоположных взглядов не могут создать счастливый союз на долгие годы. Очень даже могут! Но вероятность того, что схожие по интересам, образовательному уровню, культурным, политическим и религиозным склонностям люди образуют такой союз, все-таки значительно выше.

По материалам статьи.

Ольга Грибова