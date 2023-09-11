Выставка «Земное притяжение» открылась в Нижегородском художественном музее

Персональная выставка семеновского художника Алексея Ляшкова «Земное притяжение» открылась в Нижегородском художественном музее (НГХМ) на площади Минина, 2/2. В экспозиции — 52 работы о вымирающей деревне и крестьянском быте, сообщили в минкульте региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Часть экспозиции «Земное притяжение»

Фото: Нижегородский художественный музей Часть экспозиции «Земное притяжение»

Фото: Нижегородский художественный музей

«Земное притяжение» — первая персональная выставка Алексея Ляшкова в НГХМ. Экспозиция приурочена к 60-летию художника.

Выставка открыта до 8 октября. Полный билет стоит 300 руб., для школьников, студентов, пенсионеров — 150 руб.

Куда еще сходить на неделе с 9 по 15 сентября — в материале «Ъ-Приволжье» «"Шопен и шампанское", Северный полюс и "Барби"-копия».

Елена Ковалева