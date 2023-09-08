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«Шопен и шампанское», Северный полюс и «Барби»-копия

Куда сходить в Нижнем Новгороде с 9 по 15 сентября

На следующей неделе в городе пройдут симфонические концерты, лекции о литературе, живописи и науке, спектакли и балет. О наиболее заметных культурных событиях — в обзоре «Ъ-Приволжье».

Балет «Жизель»

Балет «Жизель»

Фото: Нижегородский театр оперы и балета

Балет «Жизель»

Фото: Нижегородский театр оперы и балета

9 и 10 сентября Театр оперы и балета покажет балет «Жизель», созданный по легенде о «виллисах» — невестах, умерших до свадьбы. Ночью они выходят из могил и в танце кружат путников до смерти. По сюжету крестьянка Жизель, узнав об обмане возлюбленного, теряет рассудок и умирает. После смерти она становится виллисой, но ее любовь не угасает. Билеты от 500 руб.

9 сентября в пространстве DKRT на улице Большой Покровской, 18 состоится концерт при свечах «Шопен и шампанское». Пианистка Наталия Железова исполнит вальсы, ноктюрны, этюды, прелюдии и сонаты. Каждому зрителю предложат бокал игристого. Билеты от 1,4 тыс. руб.

9 сентября сеть кинотеатров «Империя грез» покажет фильм «Барби». Минкульт не получал заявки на выдачу прокатных удостоверений для этого кино. Зрители смогут посмотреть «профессиональную копию фильма для СНГ» в качестве предсеансового обслуживания короткометражки «Прасковья» о блокадном Ленинграде. Билеты от 550 руб.

Посетительница на выставке «Черное зеркало Уильяма Хогарта»

Посетительница на выставке «Черное зеркало Уильяма Хогарта»

Фото: Нижегородский художественный музей

Посетительница на выставке «Черное зеркало Уильяма Хогарта»

Фото: Нижегородский художественный музей

10 сентября в Нижегородском художественном музее пройдет лекция «Семейный портрет 300 лет назад» по выставке «Черное зеркало Уильяма Хогарта». Картины художника-сатирика отличает живость и юмор. На лекции его подход к искусству сравнят с подходом его современников. Билет стоит 200 руб.

10 сентября в концертном Пакгаузе на Стрелке пройдет концерт «Энеску. Мийо. Попов. Стравинский». Дирижер Федор Леднев и оркестр La Voce Strumentale исполнят камерные симфонические произведения, написанные европейскими композиторами в первой половине XX века. Билеты от 1 тыс. руб.

12 сентября в Парке науки на Ульянова, 10Б состоится лекторий «Нейролингвистика: что мы знаем о связи языка и мозга». Профессор Наталья Гронская расскажет, что известно науке о речевом представительстве в мозге, какие есть проводящие пути, вовлеченные в речевую функцию, и какая практическая ценность у этих научных знаний. Участие бесплатное, нужно заранее зарегистрироваться.

Мероприятие в Арсенале

Мероприятие в Арсенале

Фото: Центр современного искусства «Арсенал»

Мероприятие в Арсенале

Фото: Центр современного искусства «Арсенал»

12 сентября в Арсенале пройдет лекция филолога Евгения Прощина «Поэзия Всеволода Некрасова: текст как текст». Слушателям расскажут об устройстве минималистических текстов, поэтике Всеволода Некрасова и влиянии его стихов на художественный и литературный процесс. Стоимость билета 300 руб.

13 сентября в театре музыкально-пластической драмы «Преображение» — спектакль «Счастливый день» по пьесе Островского. По сюжету, в провинциальный город с ревизией приезжает губернский начальник. Супруге почтмейстера удается не только уладить все проблемы, но и в один день выдать замуж обеих дочерей. Билет 600 руб.

14 сентября в центре культуры «Рекорд» откроется выставка нижегородского фотографа Ромы 13 «Внутри панка», посвященная концертам в разных городах России. Вход свободный.

Экспедиция атомного ледокола «50 лет Победы» на Северный полюс

Экспедиция атомного ледокола «50 лет Победы» на Северный полюс

Фото: Сергей Коньков, Коммерсантъ

Экспедиция атомного ледокола «50 лет Победы» на Северный полюс

Фото: Сергей Коньков, Коммерсантъ

14 сентября в Информационном центре по атомной энергии (ИЦАЭ) на улице Семашко, 7Б состоится телемост с Воронежем «Экспедиция на Северный полюс». В программе — виртуальная экскурсия по атомному ледоколу «50 лет Победы», лекция биолога Ильи Гомыранова о природе Арктики и интеллектуальная командная игра «Адреналин: Арктика». Вход свободный, нужно заранее зарегистрироваться.

14 сентября в «Планетарии №1» в парке «Швейцария» пройдет лекция «Поиск внеземной жизни». Преподаватель Мининского университета Алексей Киселев расскажет о методах поиска жизни во Вселенной, открытиях и перспективах человечества. Посетить лекцию можно бесплатно по предварительной регистрации.

15 сентября в Усадьбе Рукавишниковых на Верхневолжской набережной, 7 откроется концертный сезон 2023/2024. В бальном зале выступит камерный оркестр «Солисты Нижнего Новгорода». В программе — произведения Чайковского, Карманова, Пелециса, Рекены для скрипки и струнного оркестра. Билеты от 700 руб.

Подготовила Елена Ковалева

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