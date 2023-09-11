Жителей Симферополя предупредили о мошенничестве с домофонами

В Симферополе выявили новую схему мошенничества с домофонами. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Симферополя Фото: пресс-служба администрации Симферополя

На подъездах нескольких домов в региональном центре появились объявления якобы о замене ключей от подъездных дверей за счет управляющей компании. При этом жильцам было предложено перейти по QR-коду на сайт с подробной информацией.

В администрации Симферополя отметили, что указанный код содержал ссылку на вредоносный ресурс. Жителей города призвали проявлять бдительность.

Ранее аналогичная схема мошенничества была выявлена в Краснодаре. Жители города подали в полицию более сотни заявлений о мошенничестве с заменой ключей от домофонов.

Анастасия Донскова

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