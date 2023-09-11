Жителей Симферополя предупредили о мошенничестве с домофонами

В Симферополе выявили новую схему мошенничества с домофонами. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.
Фото: пресс-служба администрации Симферополя
На подъездах нескольких домов в региональном центре появились объявления якобы о замене ключей от подъездных дверей за счет управляющей компании. При этом жильцам было предложено перейти по QR-коду на сайт с подробной информацией.
В администрации Симферополя отметили, что указанный код содержал ссылку на вредоносный ресурс. Жителей города призвали проявлять бдительность.
Ранее аналогичная схема мошенничества была выявлена в Краснодаре. Жители города подали в полицию более сотни заявлений о мошенничестве с заменой ключей от домофонов.
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