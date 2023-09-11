Apple планирует отказаться от аксессуаров из силикона

Компания Apple планирует прекратить выпуск аксессуаров из силикона и фторэластомера, заменив их изделиями, изготовленных из более экологически чистых материалов следующего поколения. Об этом сообщил портал MacRumors со ссылкой на инсайдера под ником Kosutami.

Ожидается, что компания остановит производство силиконовых чехлов для iPhone с MagSafe, Solo Loop, Sport Band и AirTag Loop. Источник MacRumors добавляет, что отказ от определенных моделей аксессуаров будет постепенным: Apple выведет их из продажи по окончании складских запасов.

Ранее сообщалось, что компания Apple также готовится отказаться от фирменных чехлов из кожи для iPhone 15. Возможной заменой кожи, силикона и фторэластомера может стать материал, созданный по технологии Fine Woven Twill.

По данным инсайдера, эти изменения встают в ряд с желанием компании перейти на производство аксессуаров из более экологически чистых материалов.

Петр Бузлаев