Мьянма внедряет программу привлечения российских туристов

Министр туризма Республики Мьянма Тхет Тхет Кхайн во время Восточного экономического форума (ВЭФ) объявила о внедрении программы «Добро пожаловать, россияне!». Для этих целей Мьянма организует ознакомительные поездки для российских представителей и журналистов.

«Это очень важная веха в отношениях, которая позволит нам принимать российских туристов. Мы стали ближе друг к другу, у нас есть прямые рейсы. Таким образом, мы улучшили транспортную доступность для туристов, и это важно для долгосрочного развития туризма в обеих странах», — сказала министр туризма журналистам в кулуарах ВЭФ-2023 (цитата по «Интерфаксу»).

5 сентября авиакомпания Myanmar Airways International запустила прямые рейсы между Новосибирском и крупнейшим городом Мьянмы Янгоном с промежуточной посадкой в Мандалае (второй по величине город в Мьянме). Это был первый рейс после 30 летнего перерыва. Мьянма стала 38-й страной, с которой у России есть прямое авиасообщение.

Министр туризма Мьянмы также подчеркнула, что программа «Добро пожаловать, россияне!» не будет односторонней, Нейпьидо планирует развивать и выездной туризм из Мьянмы в Россию.

«Поскольку мы были британской колонией, то мы в основном завязаны на европейское сообщество. Мьянманцы ездили в ЕС, США, Австралию, Новую Зеландию. Но им очень интересно приехать и в Россию, посмотреть на ее туристические достопримечательности»,— рассказала госпожа Тхет Кхайн.

Министерство туризма планирует организовать ряд ознакомительных поездок для 30 представителей, которых выберет Минэкономразвития РФ. В конце сентября — начале октября страна собирается пригласить представителей российских СМИ, чтобы они рассказали о преимуществах туризма в Мьянме, добавила Тхет Тхет Кхайн.

«В этом году мы отмечаем 75-ю годовщину установления дипломатических отношений между Россией и Мьянмой. У нас появляются самые разные возможности во многих сферах, включая туризм. Наше министерство будет радо приветствовать российских туристов, чтобы показать им нашу прекрасную страну»,— отметила министр, пригласив "российских инвесторов инвестировать в Мьянму, которая является увлекательным направлением, куда можно приезжать круглый год"

Министр туризма также отметила, что важно упростить визовый режим для увеличения российского турпотока, Мьянма уже создала такую программу. Страна также внедряет протокол по обеспечению здравоохранения и безопасности россиян, а также организовала курсы русского языка для туроператоров, чтобы обеспечить качественный сервис для обслуживания россиян.

Дельгир Манджиева