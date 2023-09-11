Укладку асфальтобетона на мосту на трассе М-12 в Татарстане завершат в октябре

В октябре 2023 года планируется завершить укладку асфальтобетона на мосту через Волгу на восьмом этапе трассы М-12 в Татарстане. Об этом сообщили в пресс-службе «Автодора».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Правительства РФ Фото: Пресс-служба Правительства РФ

В данный момент рабочие продолжают устраивать дорожную одежду, укладывать асфальтобетонные слои и металлическое ограждение. Параллельно с этими работами возводят многофункциональные зоны с парковками и АЗС, чтобы у автомобилистов была возможность заправить свое транспортное средство после открытия движения по скоростной трассе.

Протяженность самого моста составляет 71 км.

"Ъ-Казань"