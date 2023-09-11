Кандидаты-однофамильцы проиграли на выборах в муниципальный совет в Воронежской области

В избирательном округе №11 до выборов в Совет народных депутатов Семилукского района Воронежской области допустили шесть из восьми кандидатов с фамилией Вахтин. Всех их обошел самовыдвиженец Александр Черных, следует из данных ГАС «Выборы». Он набрал 1 161 голос из 1 849.

Основным претендентом на мандат из однофамильцев считался сотрудник ООО ЧОО «Алькор Защита-Острогожск» Владимир Вахтин. Он набрал 218 голосов, Алексей, Анатолий, Антон, Виктор и Евгений Вахтины — от 28 до 62 голосов. Также в выборах планировали участвовать Александр и Юрий Вахтин, но им было отказано в регистрации.

Большинство голосов на выборах в Совет народных депутатов Семилукского района получила «Единая Россия» (43,58%). Еще 16,02% было отдано кандидатам от КПРФ, 14,73% — ЛДПР, 12,98% — «Родины», еще 6,68% оказалось у «Новых людей».

Глава Центризбиркома Элла Памфилова назвала выдвижение однофамильцев на выборы в муниципальный совет в Семилукском районе действиями в интересах «каких-то чиновников, связанных с политтехнологами». При этом, по ее словам, действующий закон таким образом не был нарушен. «Мы только с вами можем выразить публичное общественное порицание таким методам, когда просто топят реальных кандидатов, пользующихся уважением людей. Страна должна знать имена тех, кто предлагает эти гнусные, грязные технологии. Наверное, мы с вами все-таки заведем такой "черный список" тех, кто этим занимается», — сказала госпожа Памфилова.

В Воронежской области 8-10 сентября проходили выборы губернатора, довыборы в гордуму Воронежа и выборы в органы местного самоуправления в 16 районах области. По итогам обработки 100% бюллетеней, явка по области составила 51,08% (928 805 человек), по Воронежу — 20,37% (163 687 человек). 75,63% жителей региона (702 495 человек) проголосовали на избирательных участках, 24,37% или 226 310 человек — на дому, 62 975 избирателей — дистанционно, 43 689 — по месту нахождения.

Алина Морозова

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