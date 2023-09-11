Добрянское энергопредприятие взыскало с краевого минтарифов 14 млн рублей

Арбитражный суд Пермского края сегодня рассмотрел заявление ОАО «Добрянский энергетический комплекс» (ДТЭК) о взыскании убытков с региона в лице краевого министерства тарифного регулирования и энергетики. По информации в картотеке суда, требования заявителя удовлетворены в полном объеме. Сам судебный акт, содержащий суть спора, пока не опубликован. В пресс-службе суда пояснили, что, по мнению ОАО, убытки были причинены в результате утверждения министерством тарифов на услуги по передаче тепловой энергии за 2020 год, которые впоследствии были признаны незаконными и отменены. Изначально требования истца составляли 120 млн руб., однако в ходе судебного разбирательства неоднократно уточнялись, и в результате размер убытков был определен заявителем в 14 млн руб.

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В министерстве тарифного регулирования и энергетики Пермского края уточнили, что убытки, которые взыскал истец, образовывались в результате межтарифной разницы в связи с прекращением деятельности ОАО «ДТЭК». В министерстве считают, что тарифы были рассчитаны верно, и собираются обжаловать решение суда в апелляционной инстанции.

В 2020 году ассоциация ТСЖ «Пермский стандарт» добилась в суде признания незаконными тарифов на тепло ООО «Пермская сетевая компания» (ПСК, ликвидирована в 2021-м), установленные на 2017–2018 годы и 2019–2023 годы. Представители ассоциации доказали, что тарифы на тепло были завышены из-за включения туда необоснованных расходов.

ОАО «Добрянский теплоэнергетический комплекс» зарегистрировано в 2004 году, информации об учредителях общества в открытом доступе нет. Ранее ОАО выполняло функции теплоснабжающей организации на территории Добрянского городского округа и осуществляло регулируемую деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии. Само юрлицо компании по-прежнему является действующим.