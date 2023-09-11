Зарубежный перевозчик запустит перелеты из Сочи в Ереван

Авиакомпания Armenia Airways запустит перелеты из Сочи в Ереван с 24 сентября. Об этом сообщила пресс-служба ГК «Аэродинамика».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГК «Аэродинамика» Фото: Пресс-служба ГК «Аэродинамика»

Рейсы будут выполняться дважды в неделю по вторникам и воскресеньям на самолетах Boeing 737-300 вместимостью 148 пассажиров.

«Выход на российский рынок еще одного зарубежного перевозчика говорит о высокой востребованности Сочи как трансферного узла на юге России, а также традиционно высоком спросе на перевозки между Россией и Арменией»,— говорится в сообщении.

В общей сложности в зимний сезон маршрут будут обслуживать восемь авиакомпаний.

Анастасия Донскова

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