Полиция задержала подозреваемого в убийстве сторожа в челябинском СНТ

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в убийстве сторожа одного из садовых товариществе Калининского района Челябинска. Об этом сообщают в ГУ МВД по региону.

В дежурную часть отдела полиции «Северо-Западный» поступило сообщение о том, что в одном из СНТ ранили ножом сторожа, из-за чего он скончался на месте.

«Прибывшими полицейскими в ходе опроса свидетелей о очевидцев были установлены приметы, а затем и личность предполагаемого подозреваемого. Вскоре он был задержан полицейскими полка патрульно-постовой службы полиции»,— отмечают в областном ГУ МВД.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте