Трех жителей Удмуртии подозревают в мошенничестве с грузоперевозками по России

В Удмуртии задержали трех местных жителей, которых подозревают в хищении средств под видом грузоперевозок. Уголовные дела по признакам мошенничества (ст. 159 УК РФ) возбудили в отношении молодых людей 1991, 1993 и 1996 годов рождения, сообщает «МВД Медиа».

По версии полиции, мошенники зарегистрировались на сайте объявлений, используя подложные абонентские данные. Здесь они начали откликаться на объявления людей, желающих воспользоваться сервисом транспортировки. Молодые люди звонили, представлялись водителями логистических фирм и требовали предоплату за свои услуги.

Всего, по данным оперативников, мошенникам доверились больше 30 жителей из разных регионов. Однако в настоящее время установлена причастность задержанных к трем фактам на общую сумму ущерба почти 550 тыс. руб.

При проведении обысков по местам жительства подозреваемых в Удмуртии и Кировской области изъято 54 телефона, 49 банковских карт и 24 сим-карты, а также роутеры и компьютерные устройства. Расследование продолжается.