SuperJob: Нижний Новгород вошел в пятерку самых дорогих городов России

В рейтинге самых дорогих мегаполисов России на первом месте — Москва, на втором — Ростов-на-Дону, третье поделили Краснодар и Уфа. Четвертое место — у Санкт-Петербурга, пятое — у Нижнего Новгорода. Такие данные публикует сервис по поиску работы SuperJob на основании собственного исследования, в котором приняли участие 10 тыс. представителей экономически активного населения городов-миллионников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По словам нижегородцев, дороже всего им обходятся жилье, продукты питания, жилищно-коммунальные услуги, товары народного потребления и услуги, в том числе — медицинские, бытовые и развлекательные.

В большинстве мегаполисов самым «неподъемным» приобретением респонденты назвали недвижимость. За год тех, кто считает свой город дорогим, стало больше в Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Самаре и Перми (плюс 2-3 процентных пункта в зависимости от мегаполиса).

Андрей Репин