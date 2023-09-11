Жители Удмуртии поддерживают запрет на продажу в алкомаркетах продуктов питания

Жители Удмуртии поддерживают идею запретить продажу продуктов питания и игрушек в специализированных алкогольных магазинах. Такой запрет должен «исключить спонтанное приобретение алкоголя населением». Перспективными инициативами опрошенные также считают повышение минимального возраста для покупки алкоголя до 20-21 года, сообщает пресс-служба минздрава региона по итогам соцопроса. Однако точное количество поддержавших идею жителей не указывается.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В исследовании поучаствовало несколько тысяч респондентов. Более половины опрошенных жителей региона имеют в своем окружении людей, злоупотребляющих алкоголем. 44% респондентов признали, что сами употребляют алкогольные напитки с различной периодичностью.

Всего в республике под наблюдением врачей-наркологов состоит около 16 тыс. жителей, страдающих от алкоголизма. По словам главного врача Республиканского наркодиспансера Артема Школяра, за восемь месяцев 2023 года в Удмуртии почти на 30% снизилось количество людей, погибших от связанных с алкоголем причин. «От алкоголь-ассоциированных причин умерли 396 жителя республики, это меньше, чем в прошлом году. Удалось сохранить жизни 194 человек»,— рассказал господин Школяр.