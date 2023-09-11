Пермский режиссер и писатель представит свой первый фильм на родине

19 сентября в кинотеатре ТЦ «Эспланада» состоится пермская премьера документального фильма «Сказительница» режиссера Сергея Четверухина. Свою работу зрителям представит сам господин Четверухин. Главная героиня документальной картины — балерина Люся Прохоренко. Она окончила Новосибирский театральный институт, приехала в Пермь и работает в «Театре-Театре». Через год жизни в столице Прикамья она осознает, что разочарована как работой, так и городом. Утешение балерина находит в сочинении сказок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Картина в конце августа получила свой первый приз — специальный диплом жюри Lendoc Film Festival (Санкт-Петербург) за открытие интересного и современного героя. Фильм уже приглашен в программы нескольких российских и международных фестивалей.

Режиссер Сергей Четверухин родился в Перми в 1977 году. Он также является автором популярных романов «Опен Эйр», «Жы-Шы», «Ночной консьерж» и сценариев фильмов «Тренер» и «Смертельные иллюзии».

«Я задумывал этот фильм как документальный триллер в духе Стивена Кинга — о том, как сказка может прийти из далекого прошлого и завладеть человеком, нашим современником. Потом нашел Люсю, которая действительно сочиняет классные тексты, и в результате получился фильм-квест, в котором семь сказок складываются в пазл-код города Перми, во всяком случае в моем субъективном восприятии. Короче, я пошел снимать жанровую историю, а снял снова кино про город»,— пояснил режиссер.