«Арнест Упаковочные Решения» планирует повысить цены на алюминиевые банки в пределах 2,9%

Производитель алюминиевых банок для пива и безалкогольных напитков «Арнест Упаковочные Решения» планирует повысить цены на продукцию не более чем на 2,9%, сообщили в компании сегодня, 11 сентября. «Максимальный рост цены составит 2,9% за упаковку, наценка на одну банку — 26 коп.»,— говорится в заявлении. В компании добавили, что повышение цены — временное, будет действовать в течение 15 месяцев, до 31 декабря 2024 года.

ГК «Арнест» выкупила у американской Ball Corporation три завода по выпуску банок в Московской, Ленинградской и Челябинской областях в сентябре 2022 года. В 2021-м эти предприятия занимали около 70% рынка алюминиевых банок в РФ, сообщала группа.

О планах «Арнест Упаковочные Решения» повысить цены на алюминиевые банки стало известно из письма компании клиентам от 5 сентября. Как говорилось в обращении, переход заводов на автономную работу потребовал локализации IT-инфраструктуры, что оказалось сложным и дорогостоящим процессом. Кроме того, повышение ЦБ ключевой ставки привело к увеличению стоимости заемных средств, используемых для строительства завода в Ульяновске.

В «Арнест Упаковочные Решения» поясняли «Ъ», что повышение цен — вынужденная мера, связанная с внешними факторами, и в компании предпринимают максимум усилий, чтобы сделать упаковку доступной и удовлетворить потребности рынка, продолжая строительство завода в Ульяновске мощностью более 1,5 млрд банок в год. В понедельник в компании добавили, что запуск предприятия станет поводом для стабилизации цен. Планируется, что завод будет запущен на полную мощность в 2024 году.

Анатолий Костырев