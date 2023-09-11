Максим Михин и Александр Воронцов победили на довыборах в гордуму Воронежа

На довыборах в воронежскую гордуму по избирательным округам №5 и №18 победители кандидаты от «Единой России» Максим Михин (43,96% голосов) и Александр Воронцов (48,18% голосов). Об этом сообщила областная избирательная комиссия. Господин Михин — сын экс-депутата облдумы Петра Михина и технический директор ООО «Градпроект». Господин Воронцов — командир отряда мобильного особого назначения «Центр» воронежского управления Росгвардии.

Довыборы по двум одномандатным округам проводились в связи с отставками Алексея Пинигина, которого сейчас судят за мошенничество (ч.4 ст.159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы) и отбывающего срок за аналогичное преступление Сергея Кудрявцева. На мандаты также претендовали два кандидата от КПРФ — помощник депутата гордумы Константина Ашифина Валентин Ковалевский и летчик Виктор Турков.

В Воронежской области 8-10 сентября также проходили выборы губернатора, в которых, по итогам обработки 100% бюллетеней, победил действующий глава региона Александр Гусев с результатом в 76,83% голосов, и выборы в органы местного самоуправления в 16 районах. Явка по области составила 51,08% (928 805 человек), по Воронежу — 20,37% (163 687 человек). 75,63% жителей региона (702 495 человек) проголосовали на избирательных участках, 24,37% или 226 310 человек — на дому, 62 975 избирателей — дистанционно, 43 689 — по месту нахождения.

На избирательных участках в период голосования присутствовали 4 853 наблюдателя и 91 журналист. Ни один сейф-пакет с бюллетенями вскрыт не был, «серьезных недостатков или нарушений, которые могли бы повлиять на результаты голосования», зафиксировано не было, заключили в облизбиркоме.

Алина Морозова

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